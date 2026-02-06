В Японії скасували фестиваль сакури через проблеми з туристами

В японському місті Фудзі-Йосіда скасували весняний фестиваль сакури на популярній оглядовій локації з краєвидом на гору Фудзі.

Причина — скарги місцевих жителів на затори й неприпустиму поведінку туристів, пише Kyodo News.

Фестиваль у парку Аракураяма Сенґен проводили протягом десяти років. Щороку він приваблював близько 200 тисяч людей. Утім, останнім часом наплив туристів різко зріс: влада пов’язує це зі слабкою єною та популярністю локації в соцмережах.

У пік цвітіння сакури Фудзі-Йосіда приймає понад 10 тисяч відвідувачів на день. У міськраді заявили, що така кількість туристів створює проблеми для мешканців. Основні з них — санітарна ситуація та безпека: гості заходять до приватних будинків у пошуках туалетів, справляють нужду на подвір’ях і перекривають тротуари.

«Я відчуваю глибоку кризу, коли бачу, що за цим прекрасним краєвидом ховається загроза спокійному життю наших громадян», — заявив мер Фудзі-Йошіди Шіґеру Хоріучі.

Попри скасування фестивалю як офіційної події, місто готується до сезону сакури у квітні. Влада планує посилити охорону в районі, облаштувати тимчасові паркінги та встановити біотуалети, щоб зменшити затори й навантаження на інфраструктуру.