Астронавтам NASA вперше дозволили брати смартфони в космічні польоти

Астронавтам NASA вперше дозволять брати із собою особисті смартфони під час космічних місій. Нові правила почнуть діяти з польотів Crew-12 та Artemis II.

Про це пише TechCrunch.

Місія Crew-12 має вирушити до Міжнародної космічної станції вже найближчим часом. Натомість Artemis II — перший з 1960-х років пілотований обліт Місяця — перенесли на березень 2026 року.

Про зміну правил повідомив адміністратор NASA Джаред Айзекман у соцмережі X. За його словами, агентство хоче надати екіпажам сучасні інструменти для фіксації важливих моментів і швидкого поширення фото та відео.

Айзекман також зазначив, що агентство переглянуло тривалі внутрішні процедури і прискорило погодження сучасного обладнання для космічних польотів. За його словами, така оперативність стане корисною для майбутніх наукових досліджень як на орбіті, так і на поверхні Місяця.

Раніше під час космічних місій використовували професійні камери — зокрема дзеркальні фотоапарати Nikon та екшн-камери GoPro. Хоча ця техніка залишалася надійною, використання смартфонів відкриває більше можливостей для швидкої та неформальної фіксації подій у космосі.