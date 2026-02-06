На Київщині помер оператор фільму «Пропала грамота» Павло Лойко

У селищі Ворзель на Київщині 4 лютого помер 82-річний кінооператор Павло Лойко.

Про це повідомила Світлана Поклад, дружина покійного композитора Ігоря Поклада.

За її словами, Павло Лойко помер від холоду та голоду. Упродовж останніх двох тижнів вони з дружиною Лідією не мали грошей на їжу, й подружжя фактично жило на воді. Сусіди зазначають, що пара вела відлюдний спосіб життя і майже ні з ким не спілкувалася. Родичів поруч у них не було.

«Вночі помер сусід. І тепер найстрашніше — він помер від голоду та холоду… Тільки сьогодні вдова розповіла, що вже два тижні вони сиділи на воді, бо не було грошей на їжу. Учора серце чоловіка зупинилося, не витримало», — написала Світлана Поклад.

Після смерті Лойка його дружина залишилася в скрутному фінансовому становищі. Світлана Поклад звернулася до небайдужих із проханням підтримати жінку фінансово.

«Зрозуміло, ми вже підключили депутатів та місцеву владу, але Ліда залишилася зовсім сама. І зараз треба хоч трохи їй допомогти. Я долучилася, а тепер проситиму і вас. Боюся навіть уявити, скільки ще таких трагедій буде в країні. Картку прикріплю в коментарях. А поки прошу долучитися до допомоги ДержКіно України, Міністерство культури України», — написала вона.

Після розголосу староста Ворзеля В’ячеслав Преподобний повідомив, що поховання Павла Лойка здійснять коштом місцевого бюджету. За його словами, вдові також пропонували допомогу соціальних і медичних служб, однак жінка від неї відмовилася.

Після розголосу ситуацію прокоментували в Київській обласній державній адміністрації. У КОДА заявили, що смерть Павла Лойка не була пов’язана ані з переохолодженням, ані з нестачею їжі.

За інформацією адміністрації, Павло Лойко помер 4 лютого 2026 року у власному будинку. Розтин тіла провели 5 лютого. Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, причиною стала хронічна ішемічна хвороба серця. Ознак переохолодження медики не виявили.

У КОДА також повідомили, що соціальні служби проаналізували обставини життя подружжя. За словами сусідів, упродовж останніх років Павло Лойко та його дружина вели відлюдницький спосіб життя і майже не підтримували контактів з оточенням. Будинок був теплий, з пічним опаленням і газифікацією. Електропостачання здійснювалося за погодинними графіками відключень — як і для інших мешканців громади.

У відомстві зазначили, що пенсія Павла Лойка щомісяця вчасно надходила на банківський рахунок. Його дружину Лідію взяли на соціальний облік як одиноку людину старшого віку.

Павло Лойко народився в липні 1943 року. Він закінчив Всесоюзний державний інститут кінематографії та багато років працював кінооператором на кіностудії імені Олександра Довженка. Брав участь у зйомках низки фільмів, серед них — «Пропала грамота» 1972 року. З 1990-х років Лойко проживав у Ворзелі.