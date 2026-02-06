Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Морган Фрімен озвучить документальний серіал про динозаврів від Стівена Спілберга

Ірина Маймур 06 лютого 2026
Стримінговий сервіс Netflix анонсував документальний серіал «Динозаври» (The Dinosaurs), який озвучить актор Морган Фрімен. Премʼєра всіх чотирьох епізодів запланована на 6 березня 2026 року.

Виконавчим продюсером проєкту став Стівен Спілберг. Виробництвом займається компанія Amblin Entertainment у співпраці з командою авторів документального серіалу «Наша планета» (Our Planet).

Серіал розповість про виникнення, еволюцію та зникнення динозаврів. У ньому покажуть як добре відомих гігантів доісторичної епохи, так і менш знані види — від крихітних протодинозаврів, як-от маразух, до платеозавра й маменчизавра. Окрему увагу приділять раннім пернатим літунам Anchiornis і Longipteryx, які вказують на еволюційний зв’язок між динозаврами та сучасними птахами.

У серіалі також відтворять протистояння хижаків і травоїдних, життя морських гігантів та зміну екосистем упродовж мільйонів років. Для візуалізації доісторичного світу використали сучасні спецефекти, створені в співпраці з Silverback Films та Industrial Light & Magic.

Морган Фрімен уже має досвід озвучування науково-популярних проєктів Netflix. Раніше його можна було почути в серіалах «Життя на нашій планеті» (Life on Our Planet) та «Наш Всесвіт» (Our Universe). За словами авторів, саме голос Фрімена стане ключовим елементом нового проєкту про «золоту добу» динозаврів.

