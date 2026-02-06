Морган Фрімен озвучить документальний серіал про динозаврів від Стівена Спілберга

Стримінговий сервіс Netflix анонсував документальний серіал «Динозаври» (The Dinosaurs), який озвучить актор Морган Фрімен. Премʼєра всіх чотирьох епізодів запланована на 6 березня 2026 року.

Виконавчим продюсером проєкту став Стівен Спілберг. Виробництвом займається компанія Amblin Entertainment у співпраці з командою авторів документального серіалу «Наша планета» (Our Planet).

Серіал розповість про виникнення, еволюцію та зникнення динозаврів. У ньому покажуть як добре відомих гігантів доісторичної епохи, так і менш знані види — від крихітних протодинозаврів, як-от маразух, до платеозавра й маменчизавра. Окрему увагу приділять раннім пернатим літунам Anchiornis і Longipteryx, які вказують на еволюційний зв’язок між динозаврами та сучасними птахами.

У серіалі також відтворять протистояння хижаків і травоїдних, життя морських гігантів та зміну екосистем упродовж мільйонів років. Для візуалізації доісторичного світу використали сучасні спецефекти, створені в співпраці з Silverback Films та Industrial Light & Magic.

Морган Фрімен уже має досвід озвучування науково-популярних проєктів Netflix. Раніше його можна було почути в серіалах «Життя на нашій планеті» (Life on Our Planet) та «Наш Всесвіт» (Our Universe). За словами авторів, саме голос Фрімена стане ключовим елементом нового проєкту про «золоту добу» динозаврів.