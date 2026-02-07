Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Співачка Ліса із Blackpink зіграє головну роль у ромкомі Netflix

Ірина Маймур 07 лютого 2026
Тайська артистка Ліса, учасниця гурту Blackpink і зірка третього сезону серіалу «Білий лотос», зіграє головну роль у новій романтичній комедії Netflix.

Продюсером фільму стане Девід Бернад — один із ключових продюсерів «Білого лотоса». Сценарій написала Кеті Сільберман, відома за романтичними комедіями «Підстава» і «Освіта». Сюжет стрічки наразі не розкривають. Виконавчими продюсерами проєкту виступлять Еліс Канг і сама Ліса.

За даними джерел, близьких до виробництва, ідея фільму виникла безпосередньо під час зйомок «Білого лотоса». Лісу й Бернада об’єднала спільна любов до класичної романтичної комедії «Ноттінг Гілл» 1999 року з Джулією Робертс і Г’ю Ґрантом.

Це буде друга співпраця Ліси з Netflix. Раніше вона знялася у фільмі «Тайґо» — спінофі франшизи «Евакуація», премʼєра якого запланована на 2026 рік.

Ліса народилася в Таїланді й розпочала кар’єру як танцівниця ще в дитинстві. У 2016 році дебютувала в складі гурту Blackpink, а у 2021-му почала сольну карʼєру. У 2025 році дівчина вперше зʼявилася на екрані як акторка — у третьому сезоні «Білого лотоса» від HBO.

