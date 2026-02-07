Єврокомісія звинуватила TikTok у тому, що дизайн застосунку викликає залежність

Європейська комісія звинуватила TikTok у порушенні Закону про цифрові послуги (Digital Services Act) через дизайн платформи, який, на думку регулятора, формує залежність у користувачів.

Про це йдеться в заяві виконавчого органу ЄС.

Претензії стосуються ключових функцій застосунку — нескінченного гортання стрічки, автоматичного відтворення відео, push-сповіщень і високо персоналізованої системи рекомендацій. У Європейській комісії зазначають, що постійне «винагородження» новим контентом стимулює бажання продовжувати скролінг і переводить користувачів у так званий «режим автопілота». Наукові дослідження, на які посилається регулятор, пов’язують це з компульсивною поведінкою та зниженням самоконтролю.

Окремо в Єврокомісії наголошують, що TikTok не врахував важливі показники компульсивного використання сервісу — зокрема час, який неповнолітні проводять у застосунку вночі, а також частоту, з якою користувачі його відкривають. Через це інструменти контролю екранного часу й батьківського контролю називають неефективними: їх легко ігнорувати, а налаштування потребують додаткових зусиль із боку батьків.

Регулятор вважає, що TikTok має змінити базовий дизайн сервісу — зокрема обмежити або поступово вимкнути функції, які викликають залежність, запровадити ефективні перерви в користуванні додатком, особливо в нічний час, а також адаптувати систему рекомендацій.

Якщо платформа не внесе змін, їй загрожує штраф у розмірі до 6 % від глобального обороту материнської компанії ByteDance.

У TikTok заявили, що не погоджуються з попередніми висновками Єврокомісії та планують їх оскаржувати.