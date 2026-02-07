Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Львові відновили фрагмент підлоги з дерев’яної церкви XII–XIII століть

Ірина Маймур 07 лютого 2026
У Львові відкрили реконструйований фрагмент підлоги з дерев’яної середньовічної церкви, яку датують XII–XIII століттями.

Про це повідомив Департамент архітектури та містобудування Львівської обласної військової адміністрації.

Відновлена частина підлоги розташовувалася в центрі храму — на місці, де відбувалися богослужіння. У сакральній архітектурі цей простір називають омфалієм. Пам’ятка належить до дерев’яної церкви XII–XIII століть, виявленої на території літописного Бужеська — нині це місто Буськ на Львівщині.

У Департаменті зазначають, що реконструкція відтворює важливий елемент середньовічного храмового простору й допомагає краще зрозуміти планування та символіку церков того часу.

Проєкт реалізували спільно науковці й реставратори, зокрема фахівці Львівського національного університету імені Івана Франка (кафедра археології та історії стародавніх цивілізацій, Інститут археології та Археологічний музей), Львівської політехніки (кафедра архітектури та реставрації) та Спілки археологів України.

Оглянути відновлений фрагмент підлоги можна в Археологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: вулиця Університетська, 1, аудиторія № 317.

Фото: Департамент архітектури та містобудування Львівської обласної військової адміністрації
