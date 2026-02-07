Фільм «28 років потому: Храм кісток» зняли з прокату в США через низькі касові збори

Стрічку «28 років потому: Храм кісток» від Sony прибрали із частини кінотеатрів у США після різкого падіння касових зборів.

Про це пише Collider.

Фільм вийшов у прокат на початку січня в понад 3000 кінотеатрах, але за кілька тижнів зібрав лише $23 мільйони в США. Разом із міжнародними показами загальні збори становлять $53 мільйони. Водночас виробничий бюджет стрічки склав $63 мільйони.

Водночас «Храм кісток» отримав найвищі оцінки в історії франшизи — 93 % на Rotten Tomatoes. Для порівняння: оригінальний «28 днів по тому» 2002 року з Кілліаном Мерфі мав 87 %, а торішня перша частина «28 років по тому», зрежисована Денні Бойлом, — 88 %.

У фільмі знялися Рейф Файнс, Джек О’Коннелл та Алфі Вільямс, які повернулися до своїх ролей. Наприкінці стрічки також з’являється Кілліан Мерфі — зірка першого фільму серії.

На тлі слабких фінансових результатів подальша доля проєкту залишається під питанням — попри те, що студія раніше заявляла про намір зняти третю частину.