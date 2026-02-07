У Києві погодили розбирання 130-річної пам’ятки на Андріївському узвозі — збережуть лише фасад

Департамент охорони культурної спадщини КМДА майже одноголосно підтримав розбирання історичної будівлі 1897 року на Андріївському узвозі, 24.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов, оприлюднивши протокол закритого засідання консультативної ради.

Згідно з документом, фахівці погодили проєкт «реставрації з пристосуванням під громадську будівлю». Фактично йдеться про повне розбирання історичної споруди зі зміною висоти та кількості поверхів. Від оригінальної будівлі планують зберегти лише фасад.

Перов наголошує, що такі дії суперечать базовим принципам реставрації, зокрема принципу зворотності втручань, а також статті 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини», яка забороняє перебудову пам’яток. Запроєктовані зміни передбачають втрату автентичного планування, ліпнини та іншого історичного декору. Оригінальні матеріали — дерево та гіпс — мають замінити на метал і бетон.

«Фактично отримаємо новий будинок за ширмою історичного фасаду», — зазначає він.

Окреме занепокоєння викликає відсутність проєкту протиаварійних робіт. Наразі невідомо, чи буде належно закріплений фасад на час демонтажу. Контроль за процесом ускладнює і те, що будівлю повністю затягнули будівельним полотном із намальованим фасадом.

Перов уточнює, що заплановані роботи мають ознаки реконструкції, однак на пам’ятках дозволена виключно реставрація, метою якої є збереження всіх історичних елементів і відновлення втраченого з автентичних матеріалів.

Будинок на Андріївському узвозі, 24, розташований на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» і в археологічно охоронній зоні. З одного боку споруда має чотири поверхи, з іншого — три. У 2015 році будівлю продали з умовою проведення реставрації у 2015–2016 роках, однак роботи так і не виконали, а об’єкт згодом перепродали. У вересні 2022 року будівлю почали незаконно розбирати: роботи проводили за будівельним банером без оприлюдненого паспорта об’єкта та інформації про дозвільні документи.

Перов також звертає увагу на ризик повторення сценарію, подібного до історії з колишнім готелем «Франсуа» на вулиці Богдана Хмельницького, де під виглядом реставрації пам’ятку було втрачено. Він закликав Київську міську прокуратуру й НАБУ звернути увагу на порушення пам’яткоохоронного законодавства й ухвалення рішень за зачиненими дверима.