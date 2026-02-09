Netflix показав перший тизер «Пригод Кліффа Бута» — продовження фільму Тарантіно

Netflix показав перший тизер фільму «Пригоди Кліффа Бута» — продовження «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно. Ролик із поверненням Бреда Пітта до ролі каскадера Кліффа Бута оприлюднили під час Супербоулу, передає Variety.

У ролику миготять оголені тіла, цигарки та алкоголь, які Netflix іронічно «запікав» цензурними плашками.

Сценарій «Пригод Кліффа Бута» написав сам Тарантіно, але постановку вирішив передати Девіду Фінчеру, оскільки продовжує працювати над своїм десятим і, за його словами, фінальним фільмом.

Події картини розгортаються у 1970-х роках. Наскільки відомо, Леонардо Ді Капріо до ролі Ріка Далтона не повернеться, натомість історія зосередиться на самому Буті та нових персонажах. До акторського складу приєдналися Скотт Каан, Елізабет Дебікі, Ях’я Абдул-Матін II, Карла Гуджино, Голт МакКеллані та Джей Бі Тадена. Також підтверджено повернення Тімоті Оліфанта в ролі Джеймса Стейсі.