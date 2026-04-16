Педро Паскаль проти Pedro Piscal — актор судиться з брендом алкоголю через назву

Голлівудська зірка Педро Паскаль судиться з чилійським бізнесменом Давидом Еррерою через бренд піско (традиційного чилійського бренді), назва якого майже ідентична імені актора. Про це пише The Guardian.

Еррера зареєстрував торгову марку Pedro Piscal у 2023 році. За його словами, назва народилася випадково: «”Педро” — на честь сорту винограду Педро Хіменес, з якого роблять напій, а “Піскаль” — від народної назви коктейлю з піско та кока-коли».

Бізнесмен каже, що спершу злякався, коли почав отримувати гнівні листи від юристів Паскаля. Актор, який народився в Чилі й має там статус національного героя, вимагає передати права на бренд йому, оскільки назва занадто подібна до його власного імені.

Адвокати Паскаля вже здобули перші перемоги: їм вдалося відсудити у підприємця два доменні імені й офіційно зареєструвати ім'я актора як торгову марку.

Власник Pedro Piscal запевняє, що не використовує обличчя Паскаля в рекламі, а просто продає якісний продукт. Рішення суду у цій справі очікується до кінця 2026 року.

Це не перший випадок, коли голлівудські зірки програють суди чилійським підприємцям через гру слів у назвах. Зокрема, бренд меду Miel Gibson відстояв право на ім’я попри позов Мела Гібсона, а пекарня Superpan виграла справу проти DC Comics. Також у Чилі продовжують роботу автомийка Star Wash, де клієнтів обслуговують персонажі «Зоряних воєн», та друкарня Harry Plotter, що підкреслює місцеву традицію використання каламбурів у маркетингу.