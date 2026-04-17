Артем Черничко 17 квітня 2026
Київський ТРЦ Gulliver виставлять на продаж

Найближчим часом державний «Ощадбанк» виставить на продаж торговельно-офісний центр Gulliver через аукціон на майданчику Prozorro. Об’єкт було стягнуто у попереднього власника, бізнесмена Віктора Поліщука, через непогашений кредит. Про це повідомив СЕО «Ощадбанку» Юрій Каціон на форумі Forbes Banker.

За його словами, попри судові спори, що тривають, та спротив колишнього власника, банківській установі вдалося стягнути предмет застави.

Кредит на будівництво ТРЦ Gulliver надавали державні «Ощадбанк» та «Укрексімбанк». Хоча офіційним власником активу вважалася компанія «Три О», реальним власником називають Віктора Поліщука, який виступав особистим поручителем за позикою.

Процедура стягнення комплексу стартувала у березні 2025 року. Передача об’єкта у власність банків відбулася на підставі закону про іпотеку без судового розгляду. Своєю чергою, представники компанії «Три О» раніше заявляли про наміри оскаржувати ці дії та відновлювати права на актив у судовому порядку.

Комплекс був закритий з 30 жовтня 2025 року через конфлікт з ексвласником, який перешкоджав передачі систем енергопостачання, охорони та документації. 1 лютого 2026 року Gulliver відновив роботу у звичайному режимі. Наразі майже всі орендарі повернулися на свої місця.

Фото: Gulliver
