Київські громадські організації викликали Віталія Кличка на відкриту пресконференцію

Іван Назаренко 10 лютого 2026
Низка київських громадських організацій звернулася до міського голови Віталія Кличка із закликом провести відкриту пресконференцію через поглиблення інфраструктурної кризи в столиці.

Активісти заявляють про втрату довіри до процесів управління Києвом на тлі повномасштабної війни, регулярних обстрілів, проблем з енергетикою та зростання соціальної напруги.

Автори звернення наголошують, що в нинішніх умовах містяни очікують від влади чесної комунікації. У зв’язку з цим вони закликають провести відкриту пресконференцію за участі громадських організацій та медіа, де можна було б обговорити стан справ у Києві.

Окрему увагу надано підготовці столиці до наступних опалювальних сезонів в умовах війни й потенційних загроз енергетичній інфраструктурі. Також громадськість вимагає бачення стратегічного розвитку Києва — містобудівну політику, вирішення проблеми довгобудів, збереження історичної спадщини, розвитку транспорту, безбар’єрності та захисту зелених зон.

Загалом до звернення доєдналось 19 організацій, зокрема «Пасажири Києва», U-Cycle (Асоціація велосипедистів Києва), «Стоп незаконна забудова», «Екопарк Осокорки», «Доступно.UA», «Зберегти Квіти України» та «Спадщина Київ».

Фото: Київська міська державна адміністрація / Wikimedia Commons
