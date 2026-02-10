Київські громадські організації викликали Віталія Кличка на відкриту пресконференцію

Низка київських громадських організацій звернулася до міського голови Віталія Кличка із закликом провести відкриту пресконференцію через поглиблення інфраструктурної кризи в столиці.

Активісти заявляють про втрату довіри до процесів управління Києвом на тлі повномасштабної війни, регулярних обстрілів, проблем з енергетикою та зростання соціальної напруги.

Автори звернення наголошують, що в нинішніх умовах містяни очікують від влади чесної комунікації. У зв’язку з цим вони закликають провести відкриту пресконференцію за участі громадських організацій та медіа, де можна було б обговорити стан справ у Києві.

Окрему увагу надано підготовці столиці до наступних опалювальних сезонів в умовах війни й потенційних загроз енергетичній інфраструктурі. Також громадськість вимагає бачення стратегічного розвитку Києва — містобудівну політику, вирішення проблеми довгобудів, збереження історичної спадщини, розвитку транспорту, безбар’єрності та захисту зелених зон.

Загалом до звернення доєдналось 19 організацій, зокрема «Пасажири Києва», U-Cycle (Асоціація велосипедистів Києва), «Стоп незаконна забудова», «Екопарк Осокорки», «Доступно.UA», «Зберегти Квіти України» та «Спадщина Київ».