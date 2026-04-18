У Києві пройде фестиваль «Леся Квартиринка»: у лайнапі — YUKO та Zlypni

У Києві 16 травня відбудеться фестиваль авторської музики та декорацій «Леся Квартиринка».

Цьогоріч подію присвячують п’ятиріччю проєкту. Захід пройде на кіностудії ім. О. Довженка.

На головній сцені виступлять YUKO, Vymir у складі Вадима, Романа та Семена з гурту 5 Vymir зі спеціальними гостями, Мар’яна Садовська x VESNA, Антон Крамер і Zlypni. На дружній сцені заявлені Petrichor ensemble, Zapaska, Sestro, Indie-ya, а також Беня та Оля.

Окремо на фестивалі працюватимуть джем-сцена від Jam Street і лекторій від PEN Ukraine, детальну програму якого обіцяють повідомити згодом.

Організатори також оголосили дрес-код події, це «авантюра». Квитки на фестиваль уже в продажу.

Окремою частиною події стане збір коштів. На фестивалі планують зібрати 1 мільйон гривень для Першого окремого медичного батальйону, де служить ведуча та співорганізаторка Ярина Квасній.