Gucci та Google розробляють розумні окуляри — запуск планують у 2027 році

Ірина Маймур 18 квітня 2026
Французький люксовий конгломерат Kering планує випустити розумні окуляри спільно з компанією Google під брендом Gucci. Про це в інтерв’ю Reuters повідомив генеральний директор Kering Лука де Мео.

Запуск пристрою планують у 2027 році. Якщо проєкт реалізують у ці строки, Gucci може стати першим великим люксовим брендом, який вийде на ринок ШІ-окулярів.

Деталі дизайну поки не розкривають. Водночас очікується, що окуляри працюватимуть на платформі Google Android XR і матимуть камери, мікрофони та динаміки.

Gucci виходить на ринок, де вже є сильні конкуренти. Насамперед ідеться про EssilorLuxottica, яка розробляє розумні окуляри Ray-Ban спільно з Meta.

Для Kering цей проєкт є частиною ширшої стратегії розвитку непрофільних напрямів, зокрема виробництва окулярів і ювелірних виробів. Компанія розраховує, що це допоможе диверсифікувати доходи й підтримати Gucci після періоду слабших продажів.

Лука де Мео також наголосив на 105-річній історії Gucci й заявив, що бренд знову зосередиться на своїх найупізнаваніших естетичних кодах.

Фото: Green Liu / Unsplash
