Львівський хор «Гомін» вирушив у свій перший тур Північною Америкою

Іван Назаренко 17 квітня 2026
Хор «Гомін» львівського органного залу розпочав масштабний тур Північною Америкою — колектив виступить у США та Канаді з майже двома десятками концертів. Про це повідомляє Львівська міська рада.

У програмі — хітова добірка українських ретропісень «Цей хор, цей хор, мені щоночі сниться», яка стала однією з найпопулярніших у репертуарі колективу.

Тур стартував 17 квітня в Бостоні та охопить низку великих міст США, зокрема Нью-Йорк, Філадельфію, Вашингтон, Чикаго та Детройт. Далі хор виступить у Канаді: концерти заплановані в Оттаві, Торонто, Монреалі, Ванкувері та інших містах.

Репертуар включає пісні Володимира Івасюка і Анатолія Горчинського, а також композиції, відомі у виконанні Квітки Цісик та Назарія Яремчука. Усі вони переосмислені під керівництвом диригента Вадима Яценко.

Організатори зазначають, що тур має не лише культурну, а й благодійну мету — зібрані кошти передають на підтримку ЗСУ. За останні два роки під час концертів «Гомону» вдалося зібрати понад 25 мільйонів гривень, які спрямували на закупівлю техніки, транспорту та допомогу постраждалим від війни.

Фото: Вадим Яценко / Wikimedia Commons
