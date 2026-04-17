Світові медіа рекордно рідко пишуть про насильство проти жінок — дослідження

Іван Назаренко 17 квітня 2026
Нове дослідження показало, що медіа дедалі рідше пишуть про насильство проти жінок, навіть попри зростання таких випадків і появу нових форм онлайн-агресії. Про це повідомляє The Guardian.

Дослідження провів Центр журналістики та демократії при Лондонському міському університеті. Його автори називають ситуацію «провалом медіа» і вказують, що проблема системно недооцінюється в новинах.

Аналіз понад 1,1 мільярда матеріалів за 2017–2025 роки виявив, що лише 1,3% новин у 2025 році містили згадки про мізогінне насильство. Це найнижчий показник за весь період спостережень. Для порівняння, у 2018-му, на піку руху MeToo, цей рівень сягав 2,2%.

Зокрема, у майже мільйоні матеріалів, пов’язаних із Джеффрі Епштейном, лише 0,1% прямо згадували насильство проти жінок. Натомість значно частіше акцентували на темах влади, грошей і еліт.

Окремо дослідники звертають увагу на перекіс у самих новинах: у матеріалах про мізогінію чоловіків цитують у півтора раза частіше, ніж жінок. Через це, як зазначають експерти, навіть такі теми часто подаються без голосу постраждалих.

Водночас у медіапросторі стрімко зростає популярність терміна «гендерна ідеологія», який активно використовують противники гендерної рівності — кількість згадок збільшилася у 42 рази за останні п’ять років.

Фото: Michelle Ding / Unsplash
