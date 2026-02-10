На реставрації Флорівського монастиря в Києві розтратили 666 тисяч гривень

Колишньому посадовцю КМДА повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів під час реставрації келії Флорівського монастиря — пам’ятки архітектури національного значення.

Про це повідомляють поліція Києва та Київська міська прокуратура.

За даними слідства, йдеться про ексзаступника генерального директора Київського науково-методичного центру Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Саме він уклав договір на реставрацію із підрядною компанією.

Частину робіт підрядник виконав не в повному обсязі, інші — за завищеною вартістю. Попри це, посадовець погодив акти приймання виконаних робіт, на підставі яких компанії перерахували кошти.

Правоохоронці зазначають, що після завершення реставрації підозрюваний, діючи в змові з підрядником, підписав звітні документи із завищеними обсягами та цінами. Загалом на рахунок фірми перерахували понад 15 мільйонів гривень бюджетних коштів, з яких 666 тисяч гривень становила переплата.

Збитки столичному бюджету підтвердили висновки судових експертиз. Фігуранту інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком до трьох років.