OpenAI тестує рекламу в ChatGPT — спершу для безоплатних користувачів

OpenAI оголосила про старт тестування реклами в ChatGPT для користувачів у США.

Рекламні оголошення з’являтимуться в безкоштовній версії сервісу та в недорогому тарифі Go. Користувачі з підписками Plus, Pro, Business і Enterprise, як і раніше, реклами не бачитимуть.

У компанії уточнюють, що рекламу показуватимуть лише повнолітнім користувачам. Особи молодші за 18 років оголошень не отримуватимуть.

Також OpenAI запевняє, що реклама не впливатиме на відповіді чатбота: оголошення матимуть чітке маркування і будуть візуально відокремлені від основного контенту.

Рекламні повідомлення підбиратимуться з урахуванням теми розмови та попередньої взаємодії користувача із сервісом. Наприклад, під час обговорення кулінарних рецептів можуть з’являтися оголошення сервісів доставки продуктів. При цьому рекламодавці не матимуть доступу до чатів, історії листування чи персональних даних — їм надаватимуть лише узагальнену статистику ефективності, зокрема перегляди та кліки.

Також рекламу не показуватимуть в діалогах на чутливі теми, зокрема пов’язані з політикою, фізичним або ментальним здоров’ям. Користувачі зможуть закривати оголошення, залишати відгуки та керувати налаштуваннями персоналізації. У безкоштовній версії сервісу передбачена можливість повністю вимкнути рекламу, однак у такому разі буде зменшено ліміт щоденних повідомлень.

Для користувачів в Україні реклама в ChatGPT наразі не відображатиметься. В OpenAI зазначають, що тестування має допомогти знайти модель, яка дозволить фінансувати безкоштовний і доступний доступ до сервісу без втрати довіри користувачів. Компанія збирає відгуки перед можливим масштабуванням цієї моделі.