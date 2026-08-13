Шизофренія може втричі підвищувати ризик смерті в спеку — дослідження

Екстремальна спека становить особливу загрозу для людей із шизофренією. Дослідження, проведені після смертельного «теплового купола» в Канаді — тривалого періоду аномальної спеки, коли гаряче повітря затримується над одним регіоном, — показали, що ризик смерті для людей із шизофренією може зростати приблизно втричі. Про це пише Wired.

Проблема стала особливо помітною після хвилі спеки 2021 року в Британській Колумбії. У Ванкувері температура перевищувала 39 °C, кількість викликів екстрених служб зросла вдвічі, а лікарні зіткнулися з напливом пацієнтів із тепловим ударом.

Медики помітили, що серед них було непропорційно багато людей із симптомами шизофренії. Під час спеки в Монреалі 2018 року на людей із цим діагнозом припало 26% смертей, пов’язаних із високою температурою.

Одна з головних причин — порушення терморегуляції. У людей із шизофренією можуть інакше працювати механізми, пов’язані з дофаміном, нервовою системою, кровообігом і потовиділенням. Через це організму складніше відводити зайве тепло.

Додатковий ризик створюють деякі антипсихотичні препарати. Вони можуть зменшувати потовиділення, пришвидшувати серцебиття і таким чином ускладнювати природне охолодження організму. Водночас фахівці наголошують: самостійно припиняти вживання таких ліків під час спеки не можна, оскільки різка зміна лікування також може бути небезпечною.

Висока температура здатна посилювати тривожність, страх і психотичні симптоми. Також через особливості сприйняття людина може не помітити, що перегрівається, не пити достатньо води або навіть одягатися тепліше замість того, щоб охолодитися.

Параноя та уникнення новин також можуть призводити до того, що людина просто не дізнається про наближення небезпечної спеки.

Ще один фактор — соціальна ізоляція. Люди з шизофренією частіше живуть самі, можуть не мати кондиціонера чи близьких, які перевірять їхній стан. Через стигму чи негативний досвід вони також можуть уникати громадських центрів охолодження і медичної допомоги.

Найважливішим захистом експерти називають доступ до прохолодного приміщення. Під час «теплового купола» у Британській Колумбії 98% смертей сталися в приміщеннях, часто у житлі без кондиціонування або іншої системи охолодження.

Після трагедії влада провінції змінила підхід: людей із шизофренією внесли до групи найвищого ризику під час спеки, розширили систему екстрених повідомлень, запустили програму безкоштовних кондиціонерів і почали готувати медиків та доглядальників до таких ситуацій. На тлі частіших періодів екстремальної спеки дослідники закликають враховувати психічні захворювання у планах реагування на спеку так само серйозно, як серцево-судинні чи респіраторні хвороби.

Зазначимо, що аномальна спека цього року прокотилася всією Європою. Температурні рекорди фіксували ще з травня у багатьох країнах — Великій Британії, Португалії, Франції, Ірландії, Іспанії, Німеччині, Румунії та країнах Бенілюксу.

Так, через тривалу посуху різко впав рівень води в Дунаї поблизу сербського порту Прахово. Над поверхнею річки тоді з’явилися рештки десятків німецьких військових кораблів часів Другої світової війни.

Водночас у річці Ельбі поблизу німецького міста Пірна з-під води знову показалися так звані «камені голоду» — валуни з позначками про сильні посухи минулих століть.