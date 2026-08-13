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Чоловік зірвав понад мільярд доларів у лотереї одним квитком Powerball

Кирило Шостак 13 серпня 2026
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У США власник одного лотерейного квитка виграв джекпот Powerball у розмірі $1,04 мільярда. Квиток придбали у штаті Іллінойс, і він збігся з усіма виграшними номерами розіграшу, повідомляє NBC News.

Переможець зможе обрати один із двох способів отримання грошей. У разі одноразової виплати сума становитиме $450,5 млн до сплати податків. Інший варіант — отримувати повний джекпот частинами протягом 29 років.

Зазначимо, що у Powerball гравець обирає п’ять основних чисел і ще одне окреме число Powerball. Джекпот отримує квиток, у якому всі ці числа повністю збігаються з результатами розіграшу. Виграшними стали числа 4, 26, 66, 67 і 69, а номер Powerball — 9.

Якщо після розіграшу не було визначено переможця, головний приз накопичується, а після виграшу повертається до стартової суми у 20 млн доларів.

Джекпот у $1,04 млрд став восьмим за розміром в історії Powerball. Найбільший джекпот в історії Powerball становив $2,04 млрд — його виграли 2022 року. Другий і третій за величиною призи сягали $1,817 млрд і $1,787 млрд відповідно. До нинішнього розіграшу джекпот востаннє вигравали 2 травня.

Нагадаємо, раніше у Парижі оголосили результати благодійної лотереї «1 Пікассо за 100 євро». Призом цьогорічного розіграшу став портрет «Голова жінки» (Tête de Femme), написаний гуашшю на папері 1941 року. На картині зображена муза та партнерка Пікассо — французька художниця-сюрреалістка Дора Маар. Ринкова вартість полотна оцінюється у понад €1 мільйон.

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