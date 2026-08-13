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У Великій Британії вперше покажуть сім сакральних пам’яток із Києво-Печерської лаври

Іван Назаренко 13 серпня 2026
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У Великій Британії вперше покажуть сім сакральних пам’яток українського бароко з колекції Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Експозиція «Сакральні скарби з Києва» відкриється 14 вересня у музеї V&A South Kensington у Лондоні та працюватиме до 17 вересня 2027 року.

На виставці представлять предмети православного богослужіння XVIII століття, зокрема ікону, напрестольне Євангеліє у срібному окладі, дискос та срібну позолочену чашу із зображенням Розп’яття. Їх створили київські майстри-золотарі доби бароко, а самі предмети пов’язані з духовним та мистецьким життям Києво-Печерської лаври.

Фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Українські експонати розмістять поруч із іншими предметами з колекції V&A. Зокрема, в музеї можна побачити Царські врата, які також походять із Києво-Печерської лаври та перебувають у Лондоні на довгостроковій позиці.

Упродовж десятиліть історію Царських врат у закордонних колекціях описували переважно в російському імперському контексті, тоді як їхній український зв’язок залишався недостатньо представленим.

V&A разом із Києво-Печерською лаврою, Українським інститутом та ICOM UK працювали над переосмисленням атрибуції та представленням цих пам’яток саме як частини української культурної спадщини.

Фото: David Parry

Виставку організували за підтримки Британської Ради. Вона також є частиною професійного партнерства між українськими та британськими культурними інституціями.

Експозиція відкриється у рік 975-річчя Києво-Печерської лаври та 100-річчя Національного заповідника.

Фото на обкладинці: David Parry
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