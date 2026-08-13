«Острів зміїний»: у Голлівуді знімають фільм про українських водолазів та газопроводи «Північний потік»

Едрієн Броуді та Шон Пенн отримали головні ролі у новому політичному трилері «Зміїний острів» (Snake Island) режисера Дага Лаймана. Фільм буде присвячений диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі 2022 року, повідомляє World of Reel.

Зйомки вже тривають у Хорватії та мають завершитися наприкінці вересня. У центрі сюжету — таємна група українських водолазів, яка виконує небезпечну підводну місію напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Едрієн Броуді останнім часом привернув увагу роллю у «Бруталісті», тоді як Шон Пенн знявся у стрічці «Одна битва за іншою».

26 вересня 2022 року в Балтійському морі сталися підводні вибухи, внаслідок яких були пошкоджені газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Слідчі у Швеції та Данії дійшли висновку, що йшлося про навмисну диверсію.

Хто саме стояв за підривами «Північних потоків», досі залишається предметом міжнародних розслідувань і суперечок. 2024 року Швеція закрила власне розслідування через відсутність юрисдикції та передала матеріали німецьким правоохоронцям. Данія також припинила розслідування, заявивши, що не має достатніх підстав для порушення кримінальної справи.

Німецьке слідство триває. 2026 року прокуратура Німеччини висунула обвинувачення громадянину України, якого слідство вважає координатором групи, причетної до операції.

Також нагадаємо, що сьогодні, 13 серпня, в український прокат вийшов документальний фільм «Кузьма: Страшно веселий» режисера Артема Григоряна та продюсера Максима Сердюка.

Стрічка присвячена періоду становлення Андрія Кузьменка — лідера гурту «Скрябін». В основу фільму лягли архівні матеріали, які раніше не оприлюднювалися. Автори обіцяють показати внутрішні трансформації музиканта та його життя «на максимальній швидкості».