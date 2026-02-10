Співачка Чаппелл Роан припинила співпрацю з агентством Wasserman через згадки його керівника у «файлах Епштейна»

Американська співачка Чаппелл Роан повідомила, що більше не співпрацює з агентством із пошуку талантів Wasserman Music, яке очолює Кейсі Вассерман.

Його ім’я фігурує серед оприлюднених документів у справі Джеффрі Епштейна, повідомляє BBC.

Оголошуючи про розрив з агентством, Роан заявила, що має «обов’язок захищати свою команду», а її рішення відображає переконання, що «реальні зміни в індустрії можливі лише за умови відповідальності».

У заяві співачка не згадувала ані Епштейна, ані так звані файли Епштейна.

«Станом на сьогодні я більше не представлена агентством Wasserman, яке очолює Кейсі Вассерман», — написала вона.

Також Роан наголосила, що «жоден артист, агент чи працівник не має бути змушений захищати або ігнорувати дії, які глибоко суперечать моральним цінностям».

Скандал навколо Вассермана загострився після публікації його електронних листів до Ґіслейн Максвелл — соратниці Епштейна, засудженої у 2021 році за торгівлю людьми. Листи, датовані 2003 роком, оприлюднили серед мільйонів документів, пов’язаних зі справою Епштейна.

Раніше Вассерман заявляв, що «глибоко шкодує» про це листування та наголошував, що воно відбувалося задовго до того, як стали відомі злочини Максвелл. Він також підкреслював, що не мав особистих чи ділових стосунків із Джеффрі Епштейном. За його словами, 2002 року він брав участь у гуманітарній поїздці в складі делегації Фонду Клінтонів на літаку Епштейна.

Вассермана не звинувачували в жодних правопорушеннях жертви Епштейна, а поява його імені в документах не означає причетності до кримінальних дій.

Він також є головою організаційного комітету Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року. Після публікації листів з’явилися публічні заклики до його відставки із цієї посади.

За даними Variety, всередині компанії Wasserman Music нині триває криза. Видання повідомляє, що частина агентів нібито поставила засновнику ультиматум — піти у відставку або продати компанію.

Wasserman Music є одним із найбільших агентств у музичній індустрії. Серед його клієнтів — Coldplay, Ed Sheeran, Lorde, Pharrell Williams, SZA, Kendrick Lamar, Childish Gambino та інші.

Останніми днями список артистів зник із сайту агентства. Як зазначає Variety, це могло статися на прохання музикантів, які не хочуть, щоб їхні імена публічно асоціювалися з Вассерманом.

Раніше про намір дистанціюватися від агентства також заявили гурти Wednesday та Beach Bunny.