Amazon запускає маркетплейс контенту для ШІ-продуктів

Компанія Amazon готує запуск спеціального маркетплейсу, на якому видавці й медіакомпанії зможуть продавати свій контент для використання в продуктах на базі штучного інтелекту.

Про це повідомляє The Information.

За даними джерел, напередодні конференції Amazon Web Services компанія розіслала видавцям презентаційні матеріали, у яких згадується створення контентного маркетплейсу. Його позиціонують як частину екосистеми інструментів Amazon для роботи зі штучним інтелектом.

У презентаціях AWS майбутній маркетплейс згадують поруч із ключовими ШІ-сервісами компанії — зокрема Bedrock і Quick Suite. Платформу розглядають як один із продуктів, які видавці зможуть використовувати у своїй комерційній діяльності, зокрема для продажу контенту для навчання моделей або генерації відповідей у ШІ-продуктах.

Ініціатива з’явилася на тлі активних переговорів між медіакомпаніями й розробниками штучного інтелекту щодо правил використання онлайн-контенту. Видавці наполягають на ліцензійних моделях, у яких розмір виплат залежатиме від обсягу використання їхніх матеріалів.

Представник Amazon заявив, що компанія «поки не має нічого конкретного, чим могла б поділитися» щодо цієї інформації. Водночас він наголосив, що Amazon має довгострокові партнерські відносини з видавцями та продовжує інвестувати в інновації.

Раніше Microsoft повідомила про роботу над власним Publisher Content Marketplace — ліцензійним хабом для ШІ, який має відображати умови використання контенту, встановлені самими видавцями.