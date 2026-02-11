«Марті Супрім» із Тімоті Шаламе став найкасовішим фільмом в історії студії A24

Спортивна драма «Марті Супрім. Геній комбінацій» (Marty Supreme) із Тімоті Шаламе в головній ролі стала найкасовішим фільмом в історії A24: стрічка зібрала $147 мільйонів у світовому прокаті.

Про це пише Variety.

Із цієї суми $93 мільйони припадає на США, ще $54 мільйони — на міжнародні ринки. Таким чином «Марті Супрім» обійшов попередніх рекордсменів студії — «Все скрізь і водночас» ($142 мільйони) та «Повстання Штатів» Алекса Ґарленда ($127 мільйонів).

Раніше стрічка стала найкасовішою для A24 і в домашньому прокаті, перевищивши показник «Все скрізь і водночас» у $77 мільйонів. Світового рекорду фільм досяг за кілька тижнів після цього. Очікується, що фінальні збори будуть ще більшими, адже в кількох великих країнах прем’єра стрічки тільки попереду.

На виробництво «Марті Супрім» студія витратила $70 мільйонів — це найбільший бюджет в історії A24 без урахування маркетингових витрат.

Попри те, що фільм не є прямою біографією, образ головного героя Марті Маузера натхненний життям легендарного американського гравця в настільний теніс Марті Райзмана. Він був відомий як шоумен у світі пінг-понгу й отримав прізвисько Голка через свою кмітливість і струнку статуру.

2025 рік для A24 був нестабільним у прокаті. Серед успіхів — «Матеріалісти» Селін Сонг ($104 мільйони) і трилер «Поверни мені її» ($39 млн). Водночас байопік «Незламний» ($21 мільйон при бюджеті $50 мільйонів) та вестерн «Еддінгтон» ($13 мільйонів при бюджеті $25 мільйонів) не виправдали очікувань.

У 2026 році A24 планує випустити мок’юментарі Charli XCX «Момент», романтичну комедію «Любить не любить» із Зендаєю та Робертом Паттінсоном, а також психодраму з Енн Гетевей «Мати Марія».