Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Марті Супрім» із Тімоті Шаламе став найкасовішим фільмом в історії студії A24

Ірина Маймур 11 лютого 2026
218

Спортивна драма «Марті Супрім. Геній комбінацій» (Marty Supreme) із Тімоті Шаламе в головній ролі стала найкасовішим фільмом в історії A24: стрічка зібрала $147 мільйонів у світовому прокаті.

Про це пише Variety.

Прев'ю відео

Із цієї суми $93 мільйони припадає на США, ще $54 мільйони — на міжнародні ринки. Таким чином «Марті Супрім» обійшов попередніх рекордсменів студії — «Все скрізь і водночас» ($142 мільйони) та «Повстання Штатів» Алекса Ґарленда ($127 мільйонів).

Раніше стрічка стала найкасовішою для A24 і в домашньому прокаті, перевищивши показник «Все скрізь і водночас» у $77 мільйонів. Світового рекорду фільм досяг за кілька тижнів після цього. Очікується, що фінальні збори будуть ще більшими, адже в кількох великих країнах прем’єра стрічки тільки попереду.

На виробництво «Марті Супрім» студія витратила $70 мільйонів — це найбільший бюджет в історії A24 без урахування маркетингових витрат.

Попри те, що фільм не є прямою біографією, образ головного героя Марті Маузера натхненний життям легендарного американського гравця в настільний теніс Марті Райзмана. Він був відомий як шоумен у світі пінг-понгу й отримав прізвисько Голка через свою кмітливість і струнку статуру.

2025 рік для A24 був нестабільним у прокаті. Серед успіхів — «Матеріалісти» Селін Сонг ($104 мільйони) і трилер «Поверни мені її» ($39 млн). Водночас байопік «Незламний» ($21 мільйон при бюджеті $50 мільйонів) та вестерн «Еддінгтон» ($13 мільйонів при бюджеті $25 мільйонів) не виправдали очікувань.

У 2026 році A24 планує випустити мок’юментарі Charli XCX «Момент», романтичну комедію «Любить не любить» із Зендаєю та Робертом Паттінсоном, а також психодраму з Енн Гетевей «Мати Марія».

Мітки
Новини
Читайте також
«Шолом пам’яті»: Рада закликає МОК дозволити українським олімпійцям вшановувати пам’ять загиблих колег В Австралії збудують нове місто вперше за 100 років — проєкту дали понад мільярд австралійських доларів У Лос-Анджелесі вперше за 100 років помітили сіру вовчицю У Києві закликають відкрити другий вихід із метро «Лук’янівська»
Суп із гнізда: складний тест на знання азійської кухні 10 лютого 2026 «Буремний перевал», «Гамнет» та новий Джармуш: 10 прем’єр лютого 09 лютого 2026 Народні гуляння киян під час відключень світла: фоторепортаж із Троєщини 07 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 23 07 лютого 2026 Людям вхід заборонено: соцмережа для ШІ-ботів Moltbook — лише початок витіснення нас із інтернету? 06 лютого 2026 Тисячоликий герой: Тегеран — місто, яке перебудовували тричі 06 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.