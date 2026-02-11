У Британії закликають заборонити використання текстів пісень як доказів у судах

У Великій Британії активісти закликають уряд змінити законодавство й заборонити використання текстів пісень як доказів у кримінальних справах.

Про це повідомляє The Guardian.

Ініціатором змін виступає група активістів Art Not Evidence. Вони вважають, що чинна практика непропорційно зачіпає молодих темношкірих чоловіків і фактично прирівнює художнє висловлювання до ознаки злочинності.

Нині поліція може долучати до матеріалів справ тексти пісень, написані обвинуваченими, а також використовувати їхню появу в музичних кліпах як аргумент на користь можливої причетності до банд або кримінальної діяльності.

Art Not Evidence пропонує внести зміни до законопроєкту про жертв і суди, який нині розглядає парламент. Вони наполягають на тому, що тексти пісень мають бути неприпустимими як докази, за винятком випадків, коли йдеться про буквальний, а не художній чи вигаданий зміст.

Відповідну поправку подала членкиня Палати лордів Великої Британії Шамі Чакрабарті за підтримки баронеси Дорін Лоренс. Її мають розглянути в Палаті лордів цього тижня.

Чакрабарті наголосила, що зараз музичні вподобання людини фактично використовують як аргумент на користь її злочинних намірів. Вона порівняла цю логіку з твердженням про те, що захоплення фільмом «Хрещений батько» може свідчити про причетність до мафії.

Текст поправки підготував адвокат Кір Монтейт — учасник групи Art Not Evidence. У відкритому листі до уряду активісти заявляли, що тексти пісень часто є перебільшеними або вигаданими й не мають прямого зв’язку з інкримінованими злочинами, але використовуються для формування упередженого образу обвинувачених.

Запропоновані зміни не передбачають повної заборони використання лірики в судах. Її дозволяють застосовувати лише тоді, коли тексти безпосередньо пов’язані з обставинами конкретної справи.

Окремо активісти закликають запровадити процесуальні запобіжники проти стереотипізації та залучати незалежних експертів у справах, де фігурує музичний контент. За словами Чакрабарті, нині такими експертами часто виступають колишні поліцейські.

За даними правозахисників, кількість апеляцій у справах, де тексти пісень використовували як докази, за останні роки зросла втричі. Найчастіше таку практику застосовують у Лондоні та Манчестері, зокрема в справах про спільний злочинний умисел.

Водночас Королівська прокурорська служба раніше заявляла, що не висуває обвинувачень виключно на підставі причетності до реп- або дрил-музики, але допускає використання такого контенту, якщо він має безпосереднє значення для конкретної справи.