YouTube Music запустив ШІ-генератор плейлістів

YouTube Music запускає нову функцію AI Playlist, яка дозволяє створювати плейлісти за допомогою текстових чи голосових запитів.

Наразі опція доступна лише для користувачів із підпискою Premium на Android та iOS, пише 9to5google.

Інструмент працює просто: користувач озвучує ідею, настрій або жанр, а сервіс формує добірку треків. Наприклад, можна написати «шалений дез-метал», «сумний пост-рок», «мікс прогресив-хаусу для спокійної вечірки», «інді-поп» або «класичні хіти 90-х» — система згенерує відповідний плейліст.

Щоб скористатися функцією, потрібно перейти у вкладку Library в застосунку YouTube Music, натиснути кнопку New та обрати AI Playlist. Далі можна ввести текстовий запит або надиктувати його голосом.

Google поки не уточнює, скільки треків додається до плейліста та чи можна редагувати його після створення. Для порівняння, у Spotify подібна функція дозволяє змінювати початковий запит і регулярно оновлювати добірку.

Раніше YouTube Music запустив AI Radio — інструмент, який автоматично формує безперервні радіостанції на основі виконавця, треку або настрою та адаптує підбір у реальному часі залежно від дій користувача. Ймовірно, цей підхід став основою для AI Playlist.

Google розвиває ШІ-функції на тлі зростання сервісу: за даними компанії, YouTube Music має понад 100 мільйонів підписників, включно з пробними підписками. Це посилює конкуренцію зі Spotify та Apple Music у сегменті персоналізованого прослуховування.

Подібні інструменти генерації плейлістів або радіостанцій уже впровадили Spotify, Amazon Music і Deezer.