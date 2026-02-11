Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Google дозволить видаляти з пошуку паспортні дані й особисті відверті фото

Ірина Маймур 11 лютого 2026
Компанія Google розширила інструмент «Результати з інформацією про вас», додавши можливість подавати запити на видалення з пошукової видачі даних державних документів. Йдеться про номери паспорта, водійського посвідчення й свідоцтва про соціальне страхування.

Раніше сервіс дозволяв приховувати з пошуку номер телефону, електронну пошту або домашню адресу. Тепер користувачі можуть додати до моніторингу номери ідентифікаційних документів. Після підтвердження даних система автоматично відстежуватиме появу цієї інформації у видачі та надсилатиме сповіщення.

Скористатися функцією можна в додатку Google: потрібно відкрити меню облікового запису та перейти до розділу «Результати з інформацією про вас». Новим користувачам слід натиснути «Почати», додати контактні дані для відстеження, а потім внести номери документів. Ті, хто вже користується сервісом, можуть додати нові дані у своєму профілі.

У компанії наголошують, що видалення інформації з результатів пошуку не означає її повного зникнення з Інтернету. Дані залишаються на сайтах-першоджерелах, однак їхнє приховування у видачі знижує ризики для приватності.

Також Google спростив процедуру видалення небажаних відвертих зображень із пошуку. Тепер достатньо натиснути на три крапки біля зображення, обрати «Видалити результат» і вказати, що воно має сексуальний характер. Можна подати запит одразу щодо кількох зображень, а статус усіх звернень відстежувати в розділі «Результати з інформацією про вас».

Оновлення почнуть впроваджувати в США найближчими днями. Згодом функцію планують розширити на інші регіони.

Фото на обкладинці: Firmbee.com / Unsplash
