Верховна Рада збирається дозволити ігнорувати робочі чати у вихідні та на свята

У проєкті нового Цивільного кодексу України передбачено запровадження окремої норми — права на інформаційний спокій. Його пропонують закріпити у статті 337, пише «Судово-юридична газета».

Згідно з проєктом, фізична особа матиме право не брати участі в робочих, службових, професійних чи інших пов’язаних із діяльністю комунікаціях у неробочий час, у вихідні та святкові дні, під час відпустки або поза межами часу, визначеного договором. Реалізація цього права не може бути підставою для відповідальності, погіршення умов праці, позбавлення премій чи інших негативних наслідків для працівника.

Водночас документ передбачає винятки. Право на інформаційний спокій може бути обмежене у разі виникнення загрози національній безпеці чи громадському порядку, необхідності охорони здоров’я, запобігання аваріям або ризику заподіяння шкоди життю інших осіб. Крім того, норма може не застосовуватися у випадках, якщо інше передбачено договором.

Чинне законодавство вже містить положення, що стосуються захисту приватного життя. Зокрема, стаття 301 Цивільного кодексу України визначає, що фізична особа самостійно вирішує питання свого особистого життя та можливість ознайомлення з ним інших осіб. Розголошення обставин особистого життя без згоди допускається лише за наявності ознак правопорушення, підтвердженого судом.

Також у Кодексі законів про працю з 2021 року передбачено поняття періоду відключення для дистанційних працівників. У цей період працівник може переривати зв’язок із роботодавцем без порушення умов трудового договору чи трудової дисципліни. Період відключення визначається в договорі про дистанційну роботу і стосується лише цієї форми зайнятості.