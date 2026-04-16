IKEA та Chupa Chups перетворили жарт на реальний льодяник зі смаком фрикадельок

Артем Черничко 16 квітня 2026
Компанія IKEA офіційно підтвердила партнерство з брендом Chupa Chups для виробництва лімітованої серії льодяників зі смаком шведських фрикадельок. Проєкт став фізичним втіленням першоквітневого розіграшу, який став віральним у соцмережах.

Кондитерський виріб має відтворити смаковий профіль популярної страви з меню ресторанів IKEA, поєднуючи м’ясні нотки з кислинкою традиційного брусничного джему.

Спільна команда брендів виготовила 1 мільйон льодяників, але вони не будуть доступні для роздрібного продажу. Всю партію планують розповсюдити безкоштовно під час дегустаційних заходів у магазинах IKEA по всьому світу протягом червня 2026 року.

При цьому акція не проводитиметься у Швеції, Японії, Індії, Сербії, Хорватії, Румунії та Словенії. В інших країнах відвідувачам радять перевіряти розклад локальних магазинів для участі у безкоштовній роздачі, зазначає Hypebeast.

Комерційний менеджер Ingka Group Хав'єр Кіньонес зазначив, що рішення випустити реальний продукт ухвалили після активної реакції аудиторії на жартівливий анонс від 1 квітня. Своєю чергою, у Chupa Chups назвали роботу над м'ясним смаком складним технологічним викликом, який дав змогу компанії вийти за межі традиційного асортименту.

