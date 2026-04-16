Швеція відмовляється від електронного навчання — у школи повернуться паперові підручники

Швеція змінює підхід до освіти й поступово повертає школи до паперових підручників і письма від руки. Влада пояснює це падінням рівня читання серед учнів, пише BBC.

Ініціативу просуває уряд на чолі з Ульфом Крістерссоном. Освітню політику тепер формулюють під гаслом «від екрана до зошита».

У школах також готують нові правила, зокрема заборону мобільних телефонів навіть для навчання. Паралельно держава виділила понад 2 мільярди шведських крон на закупівлю підручників, а нову програму з акцентом на паперове навчання планують запровадити до 2028 року.

За результатами міжнародного дослідження OECD (PISA), показники Швеції з читання й математики останніми роками погіршилися. За даними дослідження, майже чверть підлітків не досягає базового рівня розуміння тексту.

Уряд вважає, що надмірне використання екранів заважає концентрації та засвоєнню матеріалу. Цю позицію підтримують і частина науковців, які вказують на ризики для уваги та навіть розвитку мозку у дітей.

Втім, новий курс викликав жорстку критику з боку освітніх технологічних компаній і частини експертів. Вони попереджають, що відмова від цифрових інструментів може вдарити по майбутніх навичках школярів, особливо на тлі зростання ролі штучного інтелекту.

Критики також наголошують, що близько 90% сучасних професій потребують базових умінь роботи з технологіями. У країні, де з’явилися такі компанії, як Spotify, побоюються, що без цифрової освіти Швеція може втратити частину свого технологічного потенціалу.