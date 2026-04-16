Петиція про захист Одеського зоопарку набрала голоси — на тлі звільнення директора

На сайті Одеської міськради необхідну кількість підписів набрала петиція із закликом захистити Одеський зоопарк від перенесення та кадрових перестановок. Напередодні директор установи Ігор Біляков залишив свою посаду.

Збір підписів став реакцією на публічну критику умов утримання тварин та пропозиції щодо радикальної трансформації зоопарку. Петиція, зареєстрована 13 квітня, за лічені дні отримала понад 1000 підписів. Тепер міська влада має розглянути вимоги громадськості.

15 квітня став останнім робочим днем Ігоря Білякова, який очолював зоопарк із 2013 року. Причиною стало закінчення терміну дії контракту. Відтепер обов’язки директора виконуватиме Олександра Швець. Біляков охарактеризував наступницю як фахову людину та висловив сподівання на подальший розвиток зоопарку, пише «Суспільне».

Попри зміну директора, інші вимоги петиції залишаються актуальними:

Заборона перенесення: активісти вимагають залишити зоопарк на його історичному місці біля «Привозу», побоюючись інтересів забудовників.

Прозорість призначень: автори закликають ухвалювати рішення щодо керівництва лише на основі офіційних перевірок, а не під впливом інформаційних кампаній.

Доля тварин: заборонити будь-яке переміщення тварин з Одеси без належних ветеринарних підстав.

Петицію ініціювала команда журналістів під керівництвом зоозахисниці Олени Лазуткіної, йдеться у зверненні.