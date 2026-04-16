Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Петиція про захист Одеського зоопарку набрала голоси — на тлі звільнення директора

Артем Черничко 16 квітня 2026
На сайті Одеської міськради необхідну кількість підписів набрала петиція із закликом захистити Одеський зоопарк від перенесення та кадрових перестановок. Напередодні директор установи Ігор Біляков залишив свою посаду.

Одеський зоопарк. Фото: Alina Vozna / Wikimedia Commons

Збір підписів став реакцією на публічну критику умов утримання тварин та пропозиції щодо радикальної трансформації зоопарку. Петиція, зареєстрована 13 квітня, за лічені дні отримала понад 1000 підписів. Тепер міська влада має розглянути вимоги громадськості.

15 квітня став останнім робочим днем Ігоря Білякова, який очолював зоопарк із 2013 року. Причиною стало закінчення терміну дії контракту. Відтепер обов’язки директора виконуватиме Олександра Швець. Біляков охарактеризував наступницю як фахову людину та висловив сподівання на подальший розвиток зоопарку, пише «Суспільне».

Попри зміну директора, інші вимоги петиції залишаються актуальними:

  • Заборона перенесення: активісти вимагають залишити зоопарк на його історичному місці біля «Привозу», побоюючись інтересів забудовників.
  • Прозорість призначень: автори закликають ухвалювати рішення щодо керівництва лише на основі офіційних перевірок, а не під впливом інформаційних кампаній.
  • Доля тварин: заборонити будь-яке переміщення тварин з Одеси без належних ветеринарних підстав.

Петицію ініціювала команда журналістів під керівництвом зоозахисниці Олени Лазуткіної, йдеться у зверненні.

Мітки
Новини
Читайте також
Педро Паскаль проти Pedro Piscal — актор судиться з брендом алкоголю через назву IKEA та Chupa Chups перетворили жарт на реальний льодяник зі смаком фрикадельок Швеція відмовляється від електронного навчання — у школи повернуться паперові підручники У Дніпрі через російську атаку вдруге пошкоджено Художній музей
Обережно, скло: старі речі з барахолки, якими ви їх ще не бачили 16 квітня 2026 «Вони не схожі на мене»: косплеєри та їхні батьки у портретах Нікколо Растреллі 15 квітня 2026 Не те, що ви почули: відомі пісні, які зрозуміли не так 14 квітня 2026 П’ятий сезон «Хлопаків»: чи ми заслужили на такий фінал? 13 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 32 11 квітня 2026 Усе найкраще й одразу у французькому великодньому пирозі Pâté Berrichon 10 квітня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.