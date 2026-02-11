Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Місце проведення Переяславської ради позбавили статусу пам’ятки національного значення

Ірина Маймур 11 лютого 2026
Кабінет Міністрів України вилучив із Державного реєстру нерухомих пам’яток «Пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада» — пам’ятку історії національного значення в місті Переяслав Київської області.

Відповідну постанову уряд ухвалив 4 лютого за поданням Міністерства культури України.

Рішення ухвалили на виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії». У Мінкульті назвали його кроком з очищення публічного простору та державних реєстрів від радянських і російських імперських наративів.

У відомстві зазначають, що об’єкт пов’язаний із поширенням міфу про «возз’єднання» України з Росією 1654 року. Цей історичний наратив сформувався в дореволюційній російській історіографії та був закріплений у радянський період.

У СРСР його використовували для обґрунтування концепції «віковічного прагнення українського народу до возз’єднання з російським» і формування «нової історичної спільноти — радянського народу». У Мінкульті наголошують, що така інтерпретація нівелювала українські державницькі традиції — як періоду національно-визвольної війни 1648–1657 років, так і Української революції 1917–1921 років.

У міністерстві також підкреслюють, що в умовах повномасштабної війни Росії проти України цей наратив використовується Кремлем для обґрунтування територіальних претензій і просування тез про нібито «історичну бездержавність» України.

Фото: Сергій Венцеславський / Wikimedia Commons
