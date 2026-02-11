Місце проведення Переяславської ради позбавили статусу пам’ятки національного значення

Кабінет Міністрів України вилучив із Державного реєстру нерухомих пам’яток «Пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада» — пам’ятку історії національного значення в місті Переяслав Київської області.

Відповідну постанову уряд ухвалив 4 лютого за поданням Міністерства культури України.

Рішення ухвалили на виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії». У Мінкульті назвали його кроком з очищення публічного простору та державних реєстрів від радянських і російських імперських наративів.

У відомстві зазначають, що об’єкт пов’язаний із поширенням міфу про «возз’єднання» України з Росією 1654 року. Цей історичний наратив сформувався в дореволюційній російській історіографії та був закріплений у радянський період.

У СРСР його використовували для обґрунтування концепції «віковічного прагнення українського народу до возз’єднання з російським» і формування «нової історичної спільноти — радянського народу». У Мінкульті наголошують, що така інтерпретація нівелювала українські державницькі традиції — як періоду національно-визвольної війни 1648–1657 років, так і Української революції 1917–1921 років.

У міністерстві також підкреслюють, що в умовах повномасштабної війни Росії проти України цей наратив використовується Кремлем для обґрунтування територіальних претензій і просування тез про нібито «історичну бездержавність» України.