Смерть Курта Кобейна: незалежні експерти закликали поновити справу — вони вважають це вбивством

Незалежна група судово-медичних експертів закликала переглянути обставини смерті фронтмена Nirvana Курта Кобейна, заявивши, що їхній аналіз ставить під сумнів офіційний висновок про самогубство. Про це повідомляє Daily Mail.

Кобейн помер 5 квітня 1994 року у своєму будинку в Сіетлі у віці 27 років. Тоді судмедексперт округу Кінг установив, що причиною смерті стало самогубство з рушниці Remington Model 11 20-го калібру.

Тепер приватна команда фахівців повторно вивчила матеріали розтину та дані з місця події. До роботи долучили експерта Браяна Бернетта, який спеціалізується на складних справах із передозуваннями та вогнепальними пораненнями. Підготовлений ними матеріал опубліковано в науковому журналі International Journal of Forensic Science.

Автори дослідження висунули версію, що музикант міг бути спершу введений у стан передозування героїном, а вже потім застрелений, після чого смерть інсценували як самогубство. Вони звертають увагу на низку деталей, зокрема, результати розтину, а також зміст передсмертної записки.

Окрему увагу команда приділила розташуванню тіла та предметів на місці події. Згідно з оприлюдненими даними, героїновий набір був знайдений у впорядкованому стані, із закритими шприцами, а гільза від рушниці — у місці, яке, на думку дослідників, не відповідає очікуваній траєкторії викиду. Також вони ставлять під сумнів положення рук музиканта та відсутність значних слідів крові на одній із них

Водночас офіс судмедексперта та поліція Сіетла заявили, що не бачать підстав для повторного відкриття справи й дотримуються висновку про самогубство.