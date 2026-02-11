Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Смерть Курта Кобейна: незалежні експерти закликали поновити справу — вони вважають це вбивством

Іван Назаренко 11 лютого 2026
945

Незалежна група судово-медичних експертів закликала переглянути обставини смерті фронтмена Nirvana Курта Кобейна, заявивши, що їхній аналіз ставить під сумнів офіційний висновок про самогубство. Про це повідомляє Daily Mail.

Кобейн помер 5 квітня 1994 року у своєму будинку в Сіетлі у віці 27 років. Тоді судмедексперт округу Кінг установив, що причиною смерті стало самогубство з рушниці Remington Model 11 20-го калібру.

Тепер приватна команда фахівців повторно вивчила матеріали розтину та дані з місця події. До роботи долучили експерта Браяна Бернетта, який спеціалізується на складних справах із передозуваннями та вогнепальними пораненнями. Підготовлений ними матеріал опубліковано в науковому журналі International Journal of Forensic Science.

Автори дослідження висунули версію, що музикант міг бути спершу введений у стан передозування героїном, а вже потім застрелений, після чого смерть інсценували як самогубство. Вони звертають увагу на низку деталей, зокрема, результати розтину, а також зміст передсмертної записки.

Окрему увагу команда приділила розташуванню тіла та предметів на місці події. Згідно з оприлюдненими даними, героїновий набір був знайдений у впорядкованому стані, із закритими шприцами, а гільза від рушниці — у місці, яке, на думку дослідників, не відповідає очікуваній траєкторії викиду. Також вони ставлять під сумнів положення рук музиканта та відсутність значних слідів крові на одній із них

Водночас офіс судмедексперта та поліція Сіетла заявили, що не бачать підстав для повторного відкриття справи й дотримуються висновку про самогубство.

Мітки
Новини
Читайте також
Ірландія вводить першу у світі програму базового доходу для митців Китайські вчені виростили метелика на космічній орбітальній станції «Замки на піску»: фільм про українську спільноту на Burning Man вирушає в мінітур Україною — дивіться трейлер Heineken скорочує 6 тисяч працівників — люди стали пити менше пива
Квартали Юрія Шалацького: як будувався Поділ 80-х 11 лютого 2026 Суп із гнізда: складний тест на знання азійської кухні 10 лютого 2026 «Буремний перевал», «Гамнет» та новий Джармуш: 10 прем’єр лютого 09 лютого 2026 Народні гуляння киян під час відключень світла: фоторепортаж із Троєщини 07 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 23 07 лютого 2026 Людям вхід заборонено: соцмережа для ШІ-ботів Moltbook — лише початок витіснення нас із інтернету? 06 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.