Китайські вчені виростили метелика на космічній орбітальній станції

На китайській орбітальній станції «Тяньгун» вилупився метелик, який кілька днів прожив у мікрогравітації без помітних проблем з орієнтацією чи польотом, пише People’s Daily.

Комаху доставили на станцію у грудні вантажною місією Kuaizhou 11Y8. Вона перебувала у герметичній капсулі об’ємом 14,2 літра разом із рослинами та мікроорганізмами. Усередині підтримували температуру близько 30 градусів Цельсію. В цих умовах метелик пройшов метаморфоз і вилупився вже на орбіті.

In a sealed experiment on the Tiangong space station, a butterfly completed its metamorphosis 400km above Earth. This event, where researchers watched the wings unfurl in microgravity, represents one of the first successful animal transformations in space. pic.twitter.com/FY4PHCUZSP — Instant (@instant00005) February 10, 2026

Після виходу з лялечки він поводився звично: рухався, махав крилами та літав усередині капсули. Для науковців це було важливо, адже існували сумніви, чи зможе комаха нормально орієнтуватися без гравітації.

Подібні експерименти вже проводилися на МКС у 2009 році, однак цього разу умови були жорсткішими. Капсула не мала захисту від радіації, повноцінного регулювання температури чи повного спектра освітлення. Також не передбачалося втручання людини.