Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Китайські вчені виростили метелика на космічній орбітальній станції

Іван Назаренко 11 лютого 2026
1161

На китайській орбітальній станції «Тяньгун» вилупився метелик, який кілька днів прожив у мікрогравітації без помітних проблем з орієнтацією чи польотом, пише People’s Daily.

Комаху доставили на станцію у грудні вантажною місією Kuaizhou 11Y8. Вона перебувала у герметичній капсулі об’ємом 14,2 літра разом із рослинами та мікроорганізмами. Усередині підтримували температуру близько 30 градусів Цельсію. В цих умовах метелик пройшов метаморфоз і вилупився вже на орбіті.

Після виходу з лялечки він поводився звично: рухався, махав крилами та літав усередині капсули. Для науковців це було важливо, адже існували сумніви, чи зможе комаха нормально орієнтуватися без гравітації.

Подібні експерименти вже проводилися на МКС у 2009 році, однак цього разу умови були жорсткішими. Капсула не мала захисту від радіації, повноцінного регулювання температури чи повного спектра освітлення. Також не передбачалося втручання людини.

Мітки
Новини
Читайте також
Ірландія вводить першу у світі програму базового доходу для митців «Замки на піску»: фільм про українську спільноту на Burning Man вирушає в мінітур Україною — дивіться трейлер Смерть Курта Кобейна: незалежні експерти закликали поновити справу — вони вважають це вбивством Heineken скорочує 6 тисяч працівників — люди стали пити менше пива
Квартали Юрія Шалацького: як будувався Поділ 80-х 11 лютого 2026 Суп із гнізда: складний тест на знання азійської кухні 10 лютого 2026 «Буремний перевал», «Гамнет» та новий Джармуш: 10 прем’єр лютого 09 лютого 2026 Народні гуляння киян під час відключень світла: фоторепортаж із Троєщини 07 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 23 07 лютого 2026 Людям вхід заборонено: соцмережа для ШІ-ботів Moltbook — лише початок витіснення нас із інтернету? 06 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.