Джейсон Момоа зіграє головну роль в екранізації гри Helldivers

Джейсон Момоа зіграє головну роль в екранізації популярної відеогри Helldivers. Проєкт розробляють Sony Pictures та PlayStation Productions, прем’єру в кінотеатрах заплановано на 10 листопада 2027 року, пише Variety.

Режисером стрічки стане Джастін Лін, відомий за франшизою «Форсаж». Оригінальна гра у жанрі шутеру розповідає про елітний підрозділ солдатів Helldivers, які борються з інопланетними істотами, що загрожують вигаданій планеті Супер-Земля. Helldivers вийшла у 2015 році, а продовження Helldivers 2 з’явилося у 2024-му.

Це чергова співпраця Sony Pictures і PlayStation після успіху «Uncharted: Незвідане» 2022 року, який зібрав понад $400 мільйонів у світовому прокаті, а також серіалів ««Поплавлений метал»» і «Останні з нас».

Для Момоа це не перша екранізація відеогри. Нещодавно він очолив акторський склад «Майнкрафту», який зібрав понад $950 мільйонів у світі. Актор також відомий ролями Кхала Дрого у «Грі престолів» та Аквамена у всесвіті DC. У найближчі роки він з’явиться у фільмах ««Суперґьорл»», «Вуличний боєць» та «Дюна: Частина третя».