Студія A24 випустила стіл для пінг-понгу за мотивами фільму «Марті Супрім»

Студія A24 представила незвичну колаборацію поза межами кіно — разом із брендом JOOLA вона випустила професійний стіл для настільного тенісу та набір для гри за мотивами фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій», пише Hypebeast.

Центральний елемент колекції — турнірний стіл із поверхнею з 15-міліметрового МДФ. Він виконаний у темно-синьому кольорі з логотипом Marty Supreme по боках. Конструкція встановлена на металевій рамі з порошковим покриттям і оснащена тридюймовими колесами з фіксаторами та подвійною системою блокування для стабільності. Стіл постачається на 95% зібраним, а повне встановлення займає близько 10 хвилин.

До комплекту також входить Table Tennis Kit: дві кастомні ракетки та десять м’ячів стандарту 3-star (40 мм). Ракетки виготовлені з п’ятишарової фанери з гладким гумовим покриттям і ергономічною ручкою. Дизайн передбачає варіанти з прапором США або зелено-білим оформленням із брендуванням, а також логотип Marty Supreme.

Колекція вже доступна в онлайн-магазині A24. Вартість столу становить $895, набір із ракетками та м’ячами коштує $80.