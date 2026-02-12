Сервіс Booking склав топ найгостинніших міст та регіонів світу

Сервіс Booking.com оприлюднив списки 10 найгостинніших міст і 10 регіонів світу за підсумками останніх 12 місяців у межах Traveller Review Award 2026. Рейтинг базується на кількості відзнак, отриманих помешканнями в кожній локації, з урахуванням їхньої частки серед загальної кількості об’єктів на платформі. Про це повідомляє Euronews.

Найгостиннішим містом світу визнано Монтепульчано в італійській Тоскані. Місто відоме не лише атмосферою та прийомом туристів, а й вином Vino Nobile та винними турами. До європейського списку також увійшли англійський Гаррогейт і литовська Клайпеда. Серед регіонів Європи відзначили Наварру в Іспанії, Саксонію в Німеччині, Оверейсел у Нідерландах та Епір у Греції.

Друге місце серед міст посів Магун на островах Пенху (Тайвань), третє — Сан-Мартін-де-лос-Андес в Аргентині. До першої десятки також потрапили Фредеріксбург у Техасі, Піренополіс у Бразилії, Свакопмунд у Намібії, Такаяма в Японії та Нуса-Гедс в Австралії.

Найгостиннішим регіоном світу названо штат Ідальго в Мексиці, відомий каньйоном Prismas Basálticos. До глобального списку також увійшли Ньюфаундленд і Лабрадор у Канаді, Айдахо в США, Хімачал-Прадеш в Індії, Пханг-Нга в Таїланді та Чирикі в Панамі.