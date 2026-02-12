Пентагон веде переговори із розробниками ШІ для використання нейромереж у засекречених системах

Пентагон веде переговори з провідними розробниками штучного інтелекту, зокрема OpenAI та Anthropic, щодо розширення доступу до їхніх моделей на мережах із різними рівнями секретності, включно з засекреченими системами.

Як пише Reuters, про це під час заходу в Білому домі заявив головний технологічний директор Міноборони США Еміл Майкл.

Військові прагнуть розгорнути передові ШІ-інструменти «на всіх рівнях класифікації». Наразі більшість індивідуально адаптованих рішень від технологічних компаній доступні лише в незасекречених мережах, які використовуються переважно для адміністративних потреб. У засекреченому середовищі через сторонні сервіси наразі представлена лише Anthropic, і то з дотриманням чинних політик використання компанії.

Засекречені мережі застосовуються для роботи з чутливою інформацією, включно з плануванням операцій і визначенням цілей. У Пентагоні розраховують використовувати ШІ для аналізу великих масивів даних і підтримки ухвалення рішень.

Цього тижня OpenAI уклала угоду з Міноборони США, яка дозволяє використовувати її інструменти, зокрема ChatGPT, у незасекреченій мережі genai.mil, доступній для понад 3 мільйонів співробітників оборонного відомства. У межах домовленості частину стандартних обмежень для користувачів було знято, хоча певні запобіжники залишилися.

Переговори з Anthropic, за даними Reuters, проходять складніше. Представники компанії заявляли, що не підтримують використання своїх технологій для автономного наведення озброєння чи внутрішнього стеження в США. Водночас у компанії підтвердили, що їхній чатбот Claude вже застосовується урядом США для завдань у сфері національної безпеки.