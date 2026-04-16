У Дніпрі через російську атаку вдруге пошкоджено Художній музей

Ірина Маймур 16 квітня 2026
У ніч проти 16 квітня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Дніпро. У місті зафіксували пошкодження на 11 локаціях, серед них — будівля Художнього музею, пише «Відомо».

Музей зазнав пошкоджень уже вдруге. У будівлі вибито вікна та пошкоджено фасад.

За інформацією кореспондентів на місці, цього разу в музеї не залишилося жодного вцілілого вікна — потрощено всі 96 вікон. Також пошкоджень зазнали розташовані поруч споруди.

Попередньо, колекція музею не постраждала. Наразі заклад зачинено для відвідувачів на невизначений термін.

Попередня атака на музей сталася 30 вересня 2025 року. Тоді в будівлі вибило 72 вікна, зруйнувало 19 міжкімнатних дверей і пошкодило дах. Водночас колекція, яка налічує понад 10 тисяч експонатів, також залишилася неушкодженою.

Нагадаємо, що 15 квітня внаслідок обстрілу Дніпра зазнали пошкоджень два обʼєкти культурної спадщини. Окрім старого корпусу Будівельного інституту, вибуховою хвилею пошкоджено вітражі в будівлі НТУ «Дніпровська політехніка».

Фото: «Наше місто»
