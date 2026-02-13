Фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс випускає свою першу відеогру

Фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс разом із братом Маком представив дебютний проєкт своєї ігрової студії Night Street Games — командний шутер Last Flag.

Про це пише NME.

Відкрите бета-тестування гри вже стартувало в Steam і триватиме до 2 березня. Повноцінний реліз запланований на 2026 рік.

Last Flag — це шутер 5 на 5 у стилі телевізійного шоу з естетикою 1970-х. Гра переосмислює формат «захоплення прапора» (Capture The Flag): гравці мають сховати власний прапор, знайти прапор суперника, повернути його на базу та утримувати позицію протягом хвилини, щоби перемогти.

Розробники підкреслюють, що в центрі гри — стратегія і командна взаємодія. За словами Мака Рейнольдса, Last Flag «більше про хованки, тактику та вміння перехитрити суперника», ніж про стрілецькі навички.

«Захоплення прапора — на першому місці, стрілянина — на другому. Вам не потрібно бути чудовим стрільцем, щоб грати», — зазначив він.

Оригінальний саундтрек до гри створив Ден Рейнольдс. Він також працював над озвучуванням персонажів і першими ескізами героїв. Ідея проєкту виникла ще у 2021 році.

«Це найвеселіше, що я коли-небудь робив. Я пишу весь саундтрек, озвучую персонажів, робив перші ескізи, а потім ми залучили художників, які зробили все значно краще», — розповідав музикант.

Раніше в UNITED24 повідомляли, що до створення Last Flag долучилися й українські розробники. Один із персонажів гри має на лацкані нашивку з українським прапором — як знак вдячності тим, хто працював над проєктом.

Night Street Games позиціонує себе як незалежну студію, що створює багатокористувацькі ігри з акцентом на емоцію та командну взаємодію.

Imagine Dragons не вперше співпрацюють із геймінг-індустрією. У 2014 році гурт виступив на The Game Awards разом із композитором Nintendo Кодзі Кондо. Їхня музика звучала в трейлерах Nintendo Switch, а також у проєктах Starfield, League of Legends і серіалі «Аркейн» від Netflix. Сам Рейнольдс раніше зізнавався, що через захоплення League of Legends іноді запізнювався на власні концерти.