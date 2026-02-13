Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс випускає свою першу відеогру

Ірина Маймур 13 лютого 2026
Фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс разом із братом Маком представив дебютний проєкт своєї ігрової студії Night Street Games — командний шутер Last Flag.

Про це пише NME.

Відкрите бета-тестування гри вже стартувало в Steam і триватиме до 2 березня. Повноцінний реліз запланований на 2026 рік.

Last Flag — це шутер 5 на 5 у стилі телевізійного шоу з естетикою 1970-х. Гра переосмислює формат «захоплення прапора» (Capture The Flag): гравці мають сховати власний прапор, знайти прапор суперника, повернути його на базу та утримувати позицію протягом хвилини, щоби перемогти.

Розробники підкреслюють, що в центрі гри — стратегія і командна взаємодія. За словами Мака Рейнольдса, Last Flag «більше про хованки, тактику та вміння перехитрити суперника», ніж про стрілецькі навички.

«Захоплення прапора — на першому місці, стрілянина — на другому. Вам не потрібно бути чудовим стрільцем, щоб грати», — зазначив він.

Оригінальний саундтрек до гри створив Ден Рейнольдс. Він також працював над озвучуванням персонажів і першими ескізами героїв. Ідея проєкту виникла ще у 2021 році.

«Це найвеселіше, що я коли-небудь робив. Я пишу весь саундтрек, озвучую персонажів, робив перші ескізи, а потім ми залучили художників, які зробили все значно краще», — розповідав музикант.

Раніше в UNITED24 повідомляли, що до створення Last Flag долучилися й українські розробники. Один із персонажів гри має на лацкані нашивку з українським прапором — як знак вдячності тим, хто працював над проєктом.

Night Street Games позиціонує себе як незалежну студію, що створює багатокористувацькі ігри з акцентом на емоцію та командну взаємодію.

Imagine Dragons не вперше співпрацюють із геймінг-індустрією. У 2014 році гурт виступив на The Game Awards разом із композитором Nintendo Кодзі Кондо. Їхня музика звучала в трейлерах Nintendo Switch, а також у проєктах Starfield, League of Legends і серіалі «Аркейн» від Netflix. Сам Рейнольдс раніше зізнавався, що через захоплення League of Legends іноді запізнювався на власні концерти.

