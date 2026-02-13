Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Pokémon Go прибрали ігрову локацію з острова Епштейна через обурення гравців

Ірина Маймур 13 лютого 2026
142

У мобільній грі Pokémon Go видалили покестоп (ігрову локацію), розташовану на острові Літл-Сент-Джеймс, який належав сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну.

Локація була доступна щонайменше кілька років і зникла з мапи на початку лютого, пише Polygon.

Pokémon Go дозволяє ловити цифрових істот у реальних локаціях. Зазвичай покестопи розміщують у публічних і безпечних місцях, однак користувачі можуть подавати власні точки — тому час від часу в грі з’являються незвичні або суперечливі локації.

Покестоп біля сонячного годинника на Літл-Сент-Джеймс гравці помітили ще близько року тому. За оцінками на основі даних Ingress (локаційної AR-основи для Pokémon Go) він міг з’явитися у 2020 або 2021 році. Зображення, прив’язане до локації, ймовірно, узяли зі старого відео з дрон-зйомкою острова.

Острів Літл-Сент-Джеймс закритий для відвідування, однак деякі гравці використовували технічні способи, щоби «переміститися» туди в грі. Вони стверджують, що на локації з’являлися звичайні покемони. Частина користувачів навмисно ловила персонажів саме там, щоб у профілі фіксувалося їхнє «походження» з острова.

За даними Gaming Bible, покестоп прибрали приблизно 9 лютого. Ймовірно, його помітили на тлі нового сплеску інтересу до «файлів Епштейна» після нещодавньої публікації понад 3,5 мільйона документів урядом США. Видання Kotaku зазначає, що протягом останнього тижня гравці масово відвідували Літл-Сент-Джеймс у віртуальному просторі. Це спричинило дискусії про доречність присутності такої точки в грі, розрахованій на широку аудиторію.

Також користувачі звернули увагу на листування, яке міститься в оприлюднених документах: у ньому Епштейн спілкувався з гуру альтернативної медицини Діпаком Чопрою та згадував Pokémon Go. Зокрема, він пропонував створити застосунок із використанням доповненої реальності.

Фото: Mika Baumeister / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
У Центрі Помпіду знайшли приховану камеру в жіночій вбиральні Фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс випускає свою першу відеогру Вірний пес, який 10 років жив на могилі господаря, надихнув на новий закон у Бразилії Ніколас Кейдж — супергерой: дивіться трейлер серіалу «Нуар Людина-павук»
100 років історії проти забудовників: як рятують Veeraswamy — найстаріший індійський ресторан Британії 12 лютого 2026 Стати Беаром Гріллзом: портрети киян та їхніх наметів у часи блекаутів 12 лютого 2026 Куди піти в Києві 14 лютого: концерт «Проклятий Х*й», квір-вечірка, парне донорство і фестиваль фентезі 12 лютого 2026 Квартали Юрія Шалацького: як будувався Поділ 80-х 11 лютого 2026 Суп із гнізда: тест на знання азійської кухні 10 лютого 2026 «Буремний перевал», «Гамнет» та новий Джармуш: 10 прем’єр лютого 09 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.