У Pokémon Go прибрали ігрову локацію з острова Епштейна через обурення гравців

У мобільній грі Pokémon Go видалили покестоп (ігрову локацію), розташовану на острові Літл-Сент-Джеймс, який належав сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну.

Локація була доступна щонайменше кілька років і зникла з мапи на початку лютого, пише Polygon.

Pokémon Go дозволяє ловити цифрових істот у реальних локаціях. Зазвичай покестопи розміщують у публічних і безпечних місцях, однак користувачі можуть подавати власні точки — тому час від часу в грі з’являються незвичні або суперечливі локації.

Покестоп біля сонячного годинника на Літл-Сент-Джеймс гравці помітили ще близько року тому. За оцінками на основі даних Ingress (локаційної AR-основи для Pokémon Go) він міг з’явитися у 2020 або 2021 році. Зображення, прив’язане до локації, ймовірно, узяли зі старого відео з дрон-зйомкою острова.

Острів Літл-Сент-Джеймс закритий для відвідування, однак деякі гравці використовували технічні способи, щоби «переміститися» туди в грі. Вони стверджують, що на локації з’являлися звичайні покемони. Частина користувачів навмисно ловила персонажів саме там, щоб у профілі фіксувалося їхнє «походження» з острова.

За даними Gaming Bible, покестоп прибрали приблизно 9 лютого. Ймовірно, його помітили на тлі нового сплеску інтересу до «файлів Епштейна» після нещодавньої публікації понад 3,5 мільйона документів урядом США. Видання Kotaku зазначає, що протягом останнього тижня гравці масово відвідували Літл-Сент-Джеймс у віртуальному просторі. Це спричинило дискусії про доречність присутності такої точки в грі, розрахованій на широку аудиторію.

Також користувачі звернули увагу на листування, яке міститься в оприлюднених документах: у ньому Епштейн спілкувався з гуру альтернативної медицини Діпаком Чопрою та згадував Pokémon Go. Зокрема, він пропонував створити застосунок із використанням доповненої реальності.