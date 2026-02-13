Українська компанія створила ШІ-клавіатуру для добору мемів у чатах

Українська продуктова компанія Empat створила ШІ-клавіатуру Meme Dealer, яка добирає меми відповідно до контексту розмови.

Про це пише dev.uа.

Окрім цього, Empat стала першою українською командою, яка організувала запуск свого продукту на платформі Product Hunt разом із Крісом Мессіною — одним із найвідоміших інвесторів.

Розробники називають Meme Dealer «шаром мем-комунікації» поверх звичайного текстового діалогу. Клавіатура інтегрується безпосередньо в поле вводу, аналізує контекст розмови та пропонує меми відповідно до настрою чату. Надіслати зображення можна за один клік.

«Ми створили це, тому що групові чати рухаються швидко, а пошук відповідного мему зазвичай займає вічність. Тому ми створили клавіатуру, яка миттєво пропонує меми прямо там, де ви друкуєте», — розповів засновник Empat Назар Гулюк.

Empat спеціалізується на повному циклі створення цифрових продуктів — від дослідження потреб і системної архітектури до UI/UX-дизайну та запуску на ринок. У 2021–2025 роках частина компанії працювала у форматі startup studio та інвестувала в стартапи з українським корінням, зокрема BigSister AI, Obimy App, Kuka App, ShredSpots, Clueby та інші.