У Франції запустили найпотужнішу ракету Ariane 6 — вона вивела на орбіту конкурента Starlink від Amazon

Європейське космічне агентство здійснило запуск найпотужнішої версії ракети Ariane 6, яка вивела на орбіту 32 супутники для інтернет-мережі Amazon Leo — конкурента Starlink Ілона Маска. Старт відбувся близько 13:45 за місцевим часом із космодрому у Французькій Гвіані. Про це пише Bloomberg.

Це перший запуск модифікації Ariane 64 — важкої версії ракети з чотирма твердопаливними прискорювачами. Вона здатна виводити понад 20 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту, що вдвічі більше, ніж у попередньої версії Ariane 62.

Amazon, your package has been delivered.



Ariane 6 has lifted off for the first time with four boosters, making it our most powerful European launcher!



On board: 32 satellites for Amazon’s constellation. Amazon chose Europe for this major launch.… pic.twitter.com/x0UNAoT3w8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 12, 2026

Супутники призначені для розгортання орбітального угруповання Amazon у межах проєкту зі створення глобальної системи інтернет-покриття. Компанія планує розмістити понад 3200 апаратів.

Це перший із 18 запланованих запусків на Ariane 6 для підтримки розгортання супутникової мережі Amazon. Ракету створено спільним підприємством ArianeGroup, заснованим Airbus і Safran, і вона є ключовим елементом космічної стратегії Європи.

Дебютний запуск Ariane 6 у 2024 році супроводжувався технічною несправністю — тоді відключилася допоміжна силова установка. Однак чотири наступні місії у 2025 році були виконані успішно.