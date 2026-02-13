Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Франції запустили найпотужнішу ракету Ariane 6 — вона вивела на орбіту конкурента Starlink від Amazon

Іван Назаренко 13 лютого 2026
Європейське космічне агентство здійснило запуск найпотужнішої версії ракети Ariane 6, яка вивела на орбіту 32 супутники для інтернет-мережі Amazon Leo — конкурента Starlink Ілона Маска. Старт відбувся близько 13:45 за місцевим часом із космодрому у Французькій Гвіані. Про це пише Bloomberg.

Це перший запуск модифікації Ariane 64 — важкої версії ракети з чотирма твердопаливними прискорювачами. Вона здатна виводити понад 20 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту, що вдвічі більше, ніж у попередньої версії Ariane 62.

Супутники призначені для розгортання орбітального угруповання Amazon у межах проєкту зі створення глобальної системи інтернет-покриття. Компанія планує розмістити понад 3200 апаратів.

Це перший із 18 запланованих запусків на Ariane 6 для підтримки розгортання супутникової мережі Amazon. Ракету створено спільним підприємством ArianeGroup, заснованим Airbus і Safran, і вона є ключовим елементом космічної стратегії Європи.

Дебютний запуск Ariane 6 у 2024 році супроводжувався технічною несправністю — тоді відключилася допоміжна силова установка. Однак чотири наступні місії у 2025 році були виконані успішно.

