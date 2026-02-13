Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Українці створили благодійну гру, де можна «витратити» статки Маска на потреби «Азову»

Ірина Маймур 13 лютого 2026
Українська креативна спільнота Yankov Club запустила благодійну онлайн-гру, в якій користувачам пропонують «витратити» статки Ілона Маска на потреби України.

Про це йдеться в релізі компанії.

Інфоприводом для створення гри стала новина про те, що після злиття SpaceX та xAI статки Ілона Маска перевищили $800 мільярдів. За оцінкою Forbes, його капітал сягнув $852 мільярдів. Саме із цієї суми стартує гравець.

Користувач може «витрачати» кошти на різні товари та послуги, необхідні Україні — від маскувальних сіток і кабелів до військових літаків та атомних станцій. Більшість цін, за словами авторів, взяті зі звітів «Азову». Гра завершується, коли гравець вичерпує весь бюджет.

Проєкт має благодійну мету: учасникам пропонують підтримати Україну реальним донатом. Збір спрямований на забезпечення «Азову».

«Основна мета гри — привернути увагу до збору на забезпечення «Азову». Водночас вона наочно демонструє масштаб статків найбагатшої людини планети. Наприклад, на 85 млрд доларів можна закупити стільки маскувальних сіток, що ними можна було б накрити весь Київ приблизно 80 разів», — зазначає Артем Нижник, креативний лід Yankov Club, автор ідеї та розробник гри.

Yankov Club — київська креативна спільнота, що об’єднує українських фахівців для роботи над рекламними, креативними та стратегічними проєктами для брендів. її засновник Ілля Янков — золотий призер «Каннських Левів».

Зображення: Yankov Club
