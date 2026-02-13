Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Португалія обмежує доступ дітей до соцмереж: батьківська згода стане обов’язковою

Ірина Маймур 13 лютого 2026
54

Парламент Португалії в першому читанні схвалив законопроєкт, який передбачає обов’язкову згоду батьків для дітей віком 13–16 років на користування соціальними мережами.

Без такого дозволу підлітки не зможуть отримати доступ до платформ, повідомляє Reuters.

Згідно з документом, батьки надаватимуть згоду через державну систему Digital Mobile Key (DMK). Вона також забезпечуватиме дотримання чинної заборони для дітей до 13 років на використання соціальних мереж, відеоплатформ і сайтів онлайн-ставок.

Усі соцмережі, доступні в країні, повинні впровадити перевірку віку, сумісну з DMK. Компаніям, які ігноруватимуть нові вимоги, загрожує штраф до 2 % від їхнього річного доходу.

Автори законопроєкту зазначають, що ініціатива покликана захистити дітей від кібербулінгу, шкідливого контенту та небезпечних осіб в інтернеті. Водночас документ ще можуть доопрацьовувати перед остаточним голосуванням.

Подібні обмеження вже діють або розглядаються і в інших країнах. Зокрема, у Франції дітям до 15 років обмежили доступ до соцмереж, а в Австралії особам до 16 років заборонено реєструватися у Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Reddit та YouTube. Аналогічні ініціативи обговорюють у Великій Британії, Данії та Іспанії.

Фото: Prateek Katyal / Unsplash
