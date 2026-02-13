Meta запатентувала ШІ, який може вести сторінки померлих людей у соцмережах

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 13 лютого 2026
Meta отримала патент на технологію створення цифрової копії користувача на основі його активності у соцмережах. У документі прописане використання великої мовної моделі для симуляції поведінки людини у випадку, якщо вона тимчасово відсутня або померла, пише Business Insider.

У патенті зазначено, що система може навчатися на користувацьких даних, включно з історією дописів, реакцій і стилем спілкування. Такий цифровий клон потенційно може підтримувати активність акаунта, взаємодіяти з підписниками або навіть імітувати відео чи аудіодзвінки. Автором патенту вказаний технічний директор Meta Ендрю Босворт, а заявку подали ще у 2023 році.

У компанії заявили, що наразі не планують впроваджувати цю конкретну розробку, підкресливши, що наявність патенту не означає обов’язкову реалізацію технології.

Ідея вписується в ширший напрям так званих grief tech — технологій, пов’язаних із цифровою спадщиною та переживанням втрати. Раніше Meta вже впроваджувала інструменти для керування акаунтами померлих користувачів, а у 2021 році Microsoft також запатентувала чатбота, здатного імітувати померлих людей або вигаданих персонажів.

Фото: Mariia Shalabaieva / Unsplash
