Вчені навчили ШІ передбачати ризик меланоми за 5 років до діагнозу

Дослідники з Гетеборзького університету розробили ШІ-модель, яка здатна виявляти людей із високим ризиком розвитку меланоми ще до появи перших симптомів. Система аналізує вже наявні медичні дані пацієнта та прогнозує ймовірність хвороби на п'ять років уперед, пише Euronews.

Меланома — одна з найнебезпечніших форм раку шкіри, яка швидко метастазує. Шанси на одужання критично залежать від того, як рано її виявили. Нове дослідження доводить, що штучний інтелект може зробити цей процес превентивним.

ШІ проаналізував дані 6 мільйонів дорослих шведів за 10-річний період. Модель вивчала історію вживання ліків, попередні діагнози та соціально-демографічні показники. Результати вразили вчених: модель змогла правильно ідентифікувати майбутніх пацієнтів у 73% випадків. Традиційні методи оцінки за віком і статтю дають 64% точності.

Завдяки ШІ лікарі змогли виокремити невеликі групи людей, у яких ризик захворіти протягом наступних п'яти років сягає 33%. Це дозволяє медичній системі діяти стратегічно: не викликати на загальний скринінг усіх підряд, а надсилати персоналізовані запрошення на огляд саме тим, хто перебуває в зоні найбільшої небезпеки.

«Наші результати дають чіткий сигнал: дані реєстрів, які вже є в системі охорони здоров'я, можна використовувати значно ефективніше», — зазначає співавтор дослідження Мартін Гілстедт.

Наразі метод проходить стадію додаткових досліджень, перш ніж його впровадять у регулярну медичну практику. Проте науковці впевнені: у майбутньому ШІ стане ключем до персоналізованої діагностики раку.