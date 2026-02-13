Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Концертний тур Eurovision Live Tour 2026 із Вєркою Сердючкою скасовано

Іван Назаренко 13 лютого 2026
Європейська мовна спілка повідомила про скасування Eurovision Live Tour 2026 — концертного туру аренами Європи за участі артистів пісенного конкурсу. Усі власники квитків отримають повне відшкодування вартості.

У зверненні до глядачів Європейська мовна спілка зазначила, що тур не відбудеться через непередбачувані труднощі, які організаторам не вдалося вирішити попри зусилля команди. Квитки, придбані через офіційних партнерів, повернуть автоматично, а покупцям із ресейл-платформ рекомендують звернутися до продавця.

Тур анонсували як новий концертний формат із хітами «Євробачення», який мав пройти влітку 2026 року в кількох європейських містах. Водночас у низці міст повідомляли про слабкі продажі, обмежений склад учасників порівняно з очікуваннями та високі ціни на квитки.

Серед заявлених артистів були Alessandra, Гай Себастіан, Єлена Папарізу, Джонні Логан, Katrina, Lordi та Вєрка Сердючка, а також окремі учасники «Євробачення-2026».

